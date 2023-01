VIDÉO - Corrèze : un village presque isolé après un éboulement

Un nouvel itinéraire qui oblige Romain à se lever un peu plus tôt chaque matin. Pour déposer son petit garçon d'un an chez l'assistante maternelle et aller travailler dans la ville voisine d'Argentat-sur-Dordogne, il emprunte un chemin communal étroit et sinueux à la place de la route principale fermée à la circulation. "C'est une petite route de campagne, ce n'est pas bien large, c'est très glissant, on fait très attention. Si on croise une camionnette, il faudra faire des manœuvres", raconte-t-il au micro de TF1.

Arrivé à destination, il a parcouru le double de kilomètres et mis deux fois plus de temps que d'habitude. "Avant je faisais un plein par mois, maintenant j'en fais deux...", déplore Romain.