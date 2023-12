VIDÉO - Dépôts sauvages : à Bourges, des caméras utilisant l'IA traquent les auteurs

Plus de 36.000 décharges sauvages ont été identifiées dans nos régions. Et si on en venait à bout grâce à l’intelligence artificielle ? Regardez ce que la ville de Bourges (Cher) a mis en place avec, déjà, des résultats.

On n’arrête pas le progrès et, grâce à lui, on mettra peut-être bientôt un terme à la multiplication des décharges sauvages, estimées à plus de 36.000 sur l’ensemble du territoire. Celles-ci grossissent très rapidement (jusqu’à 2.000 tonnes par mois selon les autorités) et coûtent quelque 10.000 euros par jour aux collectivités locales. Mais pour identifier les contrevenants, la police municipale dispose d’un nouvel allié : des caméras couplées à de l'intelligence artificielle. La mairie de Bourges (Cher) expérimente depuis un mois leur utilisation. Avec un certain succès.

"On a des rats ! On ne peut même plus accéder aux caves tellement c’est sale. Et c’est au quotidien", témoigne dans le reportage de TF1 en tête de cet article une habitante excédée par les dépôts d’ordures à même le trottoir, devant des conteneurs pourtant vides, au pied de son immeuble. C’est notamment pour calmer cette colère, assez largement partagée, que la commune a investi 66.000 euros (hors taxes) dans un dispositif de vidéosurveillance dernier cri.

"L’intelligence artificielle fait le tri dans les images et nous fait parvenir ce qu’elle juge, elle, comme une infraction. Ça ne nous bloque pas du personnel à plein temps pour ça", explique à TF1 Mustapha Mousalli, adjoint au maire de Bourges chargé de la sécurité et de la propreté urbaine. Dans le détail, trois caméras, autonomes et mobiles, pouvant donc être déplacées aléatoirement sur les 170 points de collecte recensés, filment et analysent dans le même temps grâce à un algorithme, alertant aussitôt la police municipale, en lui fournissant même la plaque d’immatriculation des suspects.

"Pour nous, c’est un outil important, qui pourrait nous permettre de venir à bout de ces incivilités. L’intérêt de ces caméras, c’est leur mobilité. Et on sait déjà que, sur certains points d’apport volontaire, la baisse des dépôts est flagrante, parce que dans la ville, les gens savent maintenant qu’il y a ce dispositif", se félicite, à notre micro, Yann Galut, le maire de Bourges. Après l’actuelle phase de test, en vigueur jusqu’au 31 décembre, un arrêté municipal sanctionnera financièrement, à partir de janvier, les contrevenants, à hauteur de plusieurs centaines, voire milliers d’euros, selon la nature et l’importance des dépôts.