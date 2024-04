Gel : sur ce domaine viticole du Var, tout a "grillé" en quelques heures

Les vignerons du Haut-Var sont durement touchés par l'épisode de gel qui frappe leurs cultures. Une équipe de TF1 s'est rendue à Rians, où un domaine voit sa récolte totalement ruinée.

La récolte s'annonçait très bonne cette année. Mais en seulement quelques heures, soupire Philippe Bru, tout a été "grillé". Le directeur du domaine de Vignelaure, à Rians dans le Var, a encore du mal à y croire. Il a fait moins quatre degrés la nuit dernière dans le département, et ce vigneron constate ce mardi qu'il a tout perdu. Les jeunes plants de sauvignon blanc que montre notre reportage n'ont pas résisté. Des bourgeons "très juteux" et "pas du tout endurcis", souligne Philippe Bru pour expliquer les dégâts "importants" et "à grande échelle".

Avec son chef des cultures, il en constate également sur une autre parcelle de grenache. Les 56 hectares du domaine ont entièrement gelé, les vignes ne donneront pas de fruits cette année. "La semaine dernière, on peut estimer que 80 à 90% avaient été touchés, et avec le gel de cette nuit, les 10% qui avaient à peu près survécu ont été eux aussi fortement impactés", indique Michel Caral. Les viticulteurs se sentent impuissants, car ils n'avaient pas les moyens de se protéger. Compte tenu de l'étendue concernée, cela aurait été "techniquement peu réalisable et excessivement cher", poursuit le chef des cultures.

Le domaine devait embaucher une quinzaine de saisonniers dans les prochains jours pour tailler les arbustes, mais tout est stoppé. Le reste de l'année va être difficile. Les salariés n'ont jamais connu une telle situation en Provence. "Depuis 18 ans que je suis ici, c'est la première fois", assure l'un d'eux. On a pris un peu de gel par le passé, mais ça restait soft". Dans la cave, il n'y aura donc pas de bouteilles de rosé l'année prochaine.

Philippe Bru exporte la moitié de sa production à l'étranger, il est inquiet pour l'avenir. "Certains marchés comme les États-Unis, où le rosé est la couleur principale exportée, sur une récolte qui est très réduite, on peut perdre des parts de marché", s'alarme-t-il. Tous les vignerons du Haut-Var ont été touchés par cet épisode de gel. Ils demandent à être indemnisés.