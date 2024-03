Des milliers de mètres cubes d'eau évaporés : ce village de la Drôme cherche à savoir qui lui vole son eau

Un mystère plane sur le village de Marsanne, dans la Drôme provençale. Chaque année, des milliers de mètres cubes d'eau disparaissent sans être facturés. Le JT de TF1 s'est rendu sur place.

L'histoire pourrait rappeler Manon des Sources de Pagnol, mais l'eau de Marsanne n'est a priori pas l'enjeu central d'une terrible vengeance. En tout cas, un mystère plane sur cette commune de la Drôme provençale. Chaque année, en effet, de l'eau disparaît sans être facturée. En ce jour de marché, l'équipe municipale explique aux habitants comment les fraudeurs vont être traqués. Cartes à l'appui, elle leur montre comment elle peut localiser tous les abonnés et repérer peut-être des branchements pirates ou des gens qui ne payent pas.

Des branchements sauvages

Il faut dire que le manque à gagner pour la régie municipale de l'eau est conséquent. Il y a bien sûr quelques fuites que la mairie a fait colmater, mais sur les 179.000 mètres cubes produits chaque année, une part importante se volatilise. "On estime qu'autour de 20.000 à 25.000 mètres cubes sont des mètres cubes 'fantômes', on ne sait pas où ils sont. Ce manque à gagner représente entre 20 et 30.000 euros pour la commune de Marsanne", affirme son maire, Damien Lagier, dans le reportage de TF1 en tête de cet article.

En cause notamment, les particuliers ou les entreprises indélicates qui se servent sur les bornes à incendie de la commune. Le cas s'est encore produit l'été dernier lors de la réfection d'une route. "J'ai été appelé par un administré à 7 h du matin, me disant qu'une entreprise de travaux publics se servait sur une borne à incendie qui était ouverte. Quand je suis revenu sur place, effectivement, la société a confirmé ses dires et je me suis aperçu qu'en France, on faisait du bitume et de la route avec de l'eau potable", explique l'édile.

La mairie suspecte aussi des branchements sauvages sur le réseau d'eau. Pour en avoir le cœur net, il suffit de se rendre dans le réservoir de la commune. Quand on coupe l'eau aux habitants qui ont un contrat, la consommation se poursuit malgré tout. "Là, actuellement, on a fermé tous les tronçons. On s'aperçoit qu'on a un débit encore d'un mètre cube/heure. Donc, on peut considérer qu'il y a quand même une consommation sauvage", admet Stéphane Polnard, adjoint en charge de l'eau potable.

Une découverte qui choque tous ceux qui s'acquittent consciencieusement de leurs factures. "Prélever de l'eau sans autorisation, ce n'est pas normal", s'inquiète ainsi un riverain. Quand un autre estime que "c'est du vol". "Si tout le monde ne paye pas son eau, ceux qui la payent vont la payer plus", déplore-t-il. Au final, certains voleurs présumés ont été identifiés. La mairie a déposé plainte et une enquête est en cours.