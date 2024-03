"Mes nouveaux voisins" : ils testent la vie à la campagne avant de (peut-être) l'adopter

Vivre à la campagne, huit Français sur dix en ont envie ! Pourtant, quitter l'anonymat des villes n'est pas si simple. Quand on arrive dans un village, il faut se faire adopter, d'où l'initiative intitulée "Mes nouveaux voisins".

C'est un accueil original ! Pour découvrir le village du Buisson-de-Cadouin (Dordogne), une famille est guidée par Madame la maire elle-même. Tous les atouts de la commune de 2000 habitants sont mis en avant. "C'est un accueil très privilégié qui montre l'envie d'attirer des d'attirer des étrangers au territoire et ça montre une certaine solidarité également", apprécie le père de famille.

Cette visite fait partie d'un dispositif "Mes nouveaux voisins". Il permet de faire une immersion de plusieurs jours dans une commune avant de s'y installer, avec un objectif : lutter contre la désertification rurale. La Dordogne a en effet perdu 1600 habitants l'an dernier. "Pourquoi les gens aiment-ils la campagne quand on les interroge, et pourquoi n'y restent-ils pas ? Nous leur démontrons qu'il faut rester et ne pas s'agglutiner dans les villes", explique Marie-Lise Marsat, maire du Buisson-de-Cadouin.

Condition essentielle pour passer de la ville à la campagne : trouver une activité professionnelle. Pour cela, une rencontre est organisée avec un couple venu de la Rochelle (Charente-Maritime) qui rénove une immense bâtisse pour en faire des chambres d'hôtes. "Ça va nous aider à affiner notre projet. Nous, on sait qu'on est attiré par le tourisme, l'accueil, l'hébergement, mais on est aussi un peu ouvert à toutes les opportunités", confie la visiteuse.

Dernière étape de la journée : passer la nuit chez l'habitant. Au menu, une soupe typique de la région et un peu de convivialité.

Une centaine de candidats est déjà inscrit pour ces immersions dans une dizaine de commune de Dordogne.