VIDÉO - Bretagne : des milliers de foyers toujours privés d'internet plus d'un mois après la tempête

Plus d’un mois après le passage de la tempête Ciarán, 30.000 foyers en Bretagne n’auraient toujours ni Internet, ni téléphone fixe. Les dégâts sur le réseau sont au moins aussi importants que lors de la tempête historique de décembre 1999. Reportage dans le Finistère, département le plus touché.

"Bout de ligne, bout du rouleau", peut-on lire sur une pancarte posée en devanture d’un producteur de jus de pomme breton. Ici, dans le Finistère, plus d’un mois après le passage de la tempête Ciarán, 15.000 foyers demeurent sans téléphone, ni Internet. Le chiffre grimpe à 30.000 à l’échelle de la Bretagne. Forcément, les habitants trouvent le temps très long.

"Nos enfants sont étudiants, ils ne peuvent même pas se connecter pour regarder leurs devoirs sur PRONOTE. Moi, je ne peux pas imprimer. Je demande à des collègues mais je dois faire 10km aller-retour pour aller chercher mes feuilles", témoigne une résidente de Plogastel-Saint-Germain, petite commune du sud du département, dans le Pays Bigouden.

Un peu plus loin, Patrice Le Roux, le producteur de jus de pomme auteur de la pancarte, s’exaspère : "Je ne peux plus faire mes factures, ni contacter mes clients. Et puis il y a les rapports avec les administrations, par exemple pour les bulletins de salaire, et ceux avec les assurances, surtout maintenant avec la tempête… On se sent vraiment en bout de ligne."

Quelque 3.000 techniciens s’affairent actuellement pour réparer les câbles téléphoniques arrachés par Ciarán. Il leur reste 12.000 poteaux à changer dans la région. Et si les réparations prennent autant de temps, c’est aussi parce qu’elles sont isolées. "Parfois, pour deux maisons, vous avez dix poteaux à remplacer. Vous aurez peut-être plus de deux jours de travail, pour juste ces deux maisons", nous explique Damien de Kerhor, délégué régional d’Orange en Bretagne. Voilà pourquoi, selon l’opérateur, certains foyers devront attendre jusqu’à fin février pour retrouver Internet et téléphone.