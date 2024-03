Hausse de 60% : dans l'Eure, la flambée du prix de l'eau crée des remous

Les habitants d’une centaine de communes du département de l'Eure sont très en colère. Leur facture d’eau devrait augmenter de 60%. Reportage de TF1 au Neubourg.

C’est la goutte d’eau qui fait déborder le vase. "Il y a un moment où il faut arrêter ! Tout augmente, l’électricité, les courses… On va vivre comment ?", tempête Nathalie au micro de TF1, dans le reportage du JT ci-dessus. Chez elle, au Neubourg, l’une des 96 communes de l’Eure concernées, le prix au mètre cube de l’eau va coûter presque un euro de plus par mois. Cela correspond à quasiment quatorze euros d'augmentation pour la même consommation.

En cause : des analyses qui ont révélé des résidus de produits phytosanitaires dans l'eau, poussant le syndicat exploitant à construire de nouvelles usines de traitement de l'eau. "Ce réseau représente environ 1.500 kilomètres de tuyaux qu'il faut entretenir", justifie Jean Serreau, directeur général et financier du Syndicat d’eau du Roumois et du plateau du Neubourg.

Ces travaux hors budget vont coûter plus de quatre millions d'euros supplémentaires… Pour le dirigeant, pas d'autre solution que de faire payer les clients, en tout cas dans un premier temps. "Il y aura une clause de revoyure. Si demain, on obtient plus de subventions, il n’y aura pas de débat, on réétablira un prix d’eau plus bas, promet-il. Nous, ce qu’on veut, c’est simplement accomplir notre mission principale, qui est de distribuer de l’eau pour tous. De l’eau potable."

Pour les habitants de cette centaine de communes, la situation est difficile à accepter. "On peut comprendre une augmentation, mais pas au niveau qui est annoncé, et puis il faudrait procéder par paliers", argue un Neubourgeois. Une pétition contre l'augmentation de ces factures a recueilli plus de 10.000 signatures et près d’un millier de personnes se sont regroupées dans un collectif. Des contestations qui, selon France 3, ont déjà convaincu le syndicat de repousser la hausse de trois mois, en attendant de nouvelles réunions d'échanges. Les associations écologistes locales pointent, de leur côté, une pollution des sols à l’atrazine par des agriculteurs. Elles demandent l’application du principe des "pollueurs payeurs".