Haute-Saône : la folie des grandeurs d'un petit village épinglé pour son endettement hors normes

La mairie d'Errevet, un village de Haute-Saône, s'est lancée dans des projets coûteux. Des pratiques épinglées par la Chambre régionale des comptes. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place, où les habitants ne décolèrent pas.

Errevet, 280 habitants, semble particulièrement calme. Mais lorsque vous croisez des riverains, la gestion de la commune fait jaser. "Il y a un souci, quand même, puisque vu ce qu'on voit et vu tout ce qu'on nous rend sur les comptes, ce n'est pas très clair", remarque une habitante.

La Chambre régionale des comptes de Bourgogne-Franche-Comté a justement épinglé les pratiques du maire : selon elle, "la gestion de la commune a conduit à une situation financière dégradée et préoccupante."

La taxe foncière passe de 793 à 1317 euros

Ali Lakmeche habite le village depuis 1995. Il emmène notre équipe devant une ferme rachetée par la commune pour en faire des logements. Un emprunt de plus, donc, mais surtout un emprunt de trop selon lui. "Cette ferme est totalement à l'abandon, depuis 2019, et on se demande ce qu'elle va devenir", souligne Ali Lakmeche, qui ajoute : "Les conseillers municipaux ont eux-mêmes expliqué que le remboursement des emprunts, plus de 600.000 euros, impactait le budget de la commune."

Autre exemple, une route peu carrossable, qui a coûté plus de 80.000 euros et mène à un projet de lotissement. Problème, d'après la Cour des comptes, les terrains ne sont même pas constructibles. "Il faut des constructions dans le village, mais cela doit être contrôlé, pensé, aménagé", martèle Ali Lakmeche.

Pour le maire, qui n'a pas souhaité s'exprimer devant la caméra de TF1, le rapport de la Chambre régionale des comptes est un tissu de mensonges. Lui affirme monter tous ces projets pour sauver l'école menacée de disparition. Mais les contrôleurs de gestion dénoncent "des pratiques irrégulières et opaques dans l'administration de la commune". Résultat : l'endettement s'élève à plus de 3 000 euros par habitant, soit cinq fois plus que la norme. Les contribuables sont donc de plus en plus taxés.

En quelques années, la taxe foncière est passée de 793 euros à 1 317 euros. "On paie quasiment aussi cher que la commune voisine qui est dans le territoire, sans les services que eux possèdent", déplore Laurent Coleil, habitant d'Errevet.

Les villageois souhaitent tous retrouver une certaine sérénité. Ce n'est pas gagné, le budget de la commune vient d'être rejeté par le Conseil municipal et le maire ne semble pas vouloir faire marche arrière.