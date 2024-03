Disparitions de poubelles en série : le mystère qui exaspère près de Montpellier

Depuis plusieurs mois, près de Montpellier, des dizaines de poubelles fournies par la municipalité disparaissent. Qui est à l'origine de ces larcins ? Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

La scène qui ouvre notre reportage ci-dessus, prise par une caméra de vidéosurveillance à Grabels, dans l'Hérault, a de quoi surprendre. On y voit un éboueur qui, après avoir vidé une poubelle jaune, la jette sans hésitation. Trois jours plus tard, devant la même maison, la poubelle des ordures ménagères bascule, elle aussi, intégralement dans la benne, sans réaction des éboueurs.

Le propriétaire de ces poubelles n'a pas souhaité témoigner. Mais d'autres victimes, comme cet habitant que notre équipe interroge, se sont aussi fait dérober leurs conteneurs. "Il faut sortir le sac seul, et ça fait déjà deux mois, peste-t-il. On nous a dit qu'il fallait attendre minimum quatre mois pour avoir le suivant. Et comme c'est la troisième fois que ça m'arrive en cinq ou six mois, ça commence à faire lourd". Cet habitant est scandalisé par ces vidéos. "C'est de l'incivisme, du sabotage, tout ce qu'on veut. Surtout si on tient compte du fait que c'est de l'argent public, ce sont nos impôts qui paient ça", lance-t-il.

Un conteneur coûte, en moyenne, entre 100 et 150 euros. La métropole explique que les éboueurs peuvent jeter ceux qui sont abîmés. Mais il n'y aurait que 5 % de casse. "Même si la manipulation est rarement douce, ça reste quand même du matériel assez solide", indique Eric Jacob, directeur technique de l'entreprise Ciel vert. Selon lui, les poubelles sont faites pour durer "entre 5 et 7 ans" : "On peut y mettre 40 kilos facilement, ça résiste".

À Grabels, une cinquantaine de conteneurs a disparu, généralement intacts. Roland s'est fait voler six poubelles en un an. Il a une autre hypothèse : "Est-ce qu'il y a une vengeance parce que je n'aurais pas donné les étrennes ?, interroge-t-il. Ça, je ne le sais pas. Ils sont passés chez moi trois à quatre fois, et la dernière fois qu'il est venu, il m'a dit 'Monsieur, vous n'êtes pas sur ma liste', en voulant me dire 'tu ne m'as pas donné'".

Mais y a-t-il d'autres pistes ? Notre équipe a retrouvé des poubelles sur le port de Palavas-les-Flots. Certaines ont-elles pu être volées pour des résidences secondaires ? Le mystère demeure.