Hérault : la méthode radicale d'un maire pour déloger des gens du voyage

Près de Sète, dans l'Hérault, le maire de la commune de Balaruc-le-Vieux a totalement détruit un parking pour éviter le retour des gens du voyage. Une méthode radicale qui divise les habitants. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

Il n'en reste plus qu'un champ de ruines. Le parking du stade de Balaruc-le-Vieux a été détruit volontairement sur décision de la mairie, pour empêcher les gens du voyage de s’y réinstaller. "C'est quand même excessif, je pense qu'il y a d'autres solutions", juge un habitant dans le reportage de TF1 ci-dessus. "Tant qu'ils ne font rien de méchant, moi ça ne me dérange pas, ce sont des gens comme tout le monde", poursuit un autre. Un troisième dit comprendre la méthode : "Il n'y a pas d'autres alternatives avec les gens du voyage, quand ils s'installent, on a les pires difficultés à les faire partir."

Le maire (DVD) de Balaruc-le-Vieux avait d'abord opté pour d'autres techniques, sans succès. "On avait mis de gros rochers, mais qui ne sont pas dissuasifs puisqu'ils arrivent à les sortir", explique Norbert Chaplin. La destruction est légale. Le terrain appartient à la commune, le parking était déjà en mauvais état et la maire projetait de le transformer en lieu de promenade. "On n'a fait qu'anticiper la destruction de ce parking qui ne servait plus à rien", assure l'élu.

Sommées de quitter les lieux par la préfecture, les 30 caravanes qui avaient séjourné un mois sur le parking du stade ont pu s'installer sur une aire dédiée à dix kilomètres. "On a voulu leur payer l'eau et le courant, ils nous ont dit non. On a voulu tout faire propre, ils n'ont pas voulu", regrette une jeune femme. "Si simplement la commune était dans les lois, ils auraient une aire d'accueil, une aire de grand passage", pointe un autre. La mairie de Balaruc-le-Vieux, 2 750 habitants, fait valoir de son côté que seules les communes de plus de 5.000 personnes ont l'obligation d'en posséder une.