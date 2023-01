VIDÉO - "Hideux !" : la colère d’un village du Var "dénaturé" par plus de 50 poteaux électriques

Une implantation de pylônes d'autant plus surprenante que la commune se situe dans le parc naturel régional du Verdon. "La fibre actuellement, on préconise de l'enterrer pour supprimer ces poteaux et là, pour l'amener, on en rajoute alors qu'il n'y en avait pas", déplore une habitante. "On a une vallée qui est magnifique, qui est naturelle et on a une lignée de plus de 50 poteaux qui est apparue. On se demande ce qu'il s'est passé en fait et on aimerait vraiment que ça change", ajoute une autre.