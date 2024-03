VIDÉO - Il a sacrifié sa voiture pour arrêter un chauffard à Limoges : le courage de Yaya récompensé

En août dernier, un habitant de Limoges, Yaya Sow, avait poursuivi un homme responsable d'un accident mortel. Une cagnotte en ligne avait ensuite été créée pour lui permettre de remplacer sa voiture, qui avait barré la route au chauffard. Une équipe de TF1 l'a retrouvé et vous raconte la suite.

C'est un simple camion, mais pour Yaya Sow, auto-entrepreneur guinéen à Limoges, il s'agit d'une récompense à laquelle il ne s'attendait pas. "Vous voyez tout l'espace que j'ai maintenant ?", lance-t-il en pénétrant dans son nouveau véhicule. Ce dernier a été acheté grâce à des centaines de donateurs, 723 précisément, afin de le remercier de son acte de bravoure lors d'un accident mortel.

L’histoire débute le 23 août dernier. Ce jour-là, à Feytiat, un quartier du sud de Limoges, une piétonne de 76 ans meurt percutée par une voiture. "J'ai vu une dame allongée là", se souvient Yaya en revenant sur les lieux avec notre équipe, dans le reportage en tête de cet article. Après avoir pris la fuite, le chauffard revient sur place quelques instants plus tard, mais ne s'arrête pas.

"Tout le monde le regarde, et d'un seul coup, il fait demi-tour. (...) J'ai pris ma voiture, je me suis dit 'on verra ce qui arrivera, je vais quand même le suivre'", raconte l'entrepreneur en bâtiment. Une course-poursuite s'engage alors jusqu'à une station-service, où Yaya utilise sa voiture pour stopper le fuyard. "J'ai foncé sur lui pour qu'il puisse s'arrêter. La voiture s'est mise en face du poteau, il ne pouvait plus bouger", poursuit-il.

Maintenant, il peut arrêter tous les méchants de la Terre Cathy Meunier, gérante d'une entreprise d'aide à domicile

Le chauffard est interpellé par la police, mais le courage de Yaya n'est pas immédiatement récompensé. Son assurance refuse de l'indemniser, avant que Cathy Meunier, gérante d'entreprise, ne découvre l'histoire dans la presse locale. Une cagnotte est lancée sur internet et rapporte plus de 13.000 euros, permettant au héros d'acheter un nouveau camion d'occasion et prendre une nouvelle assurance.

"Elle a été touchée par l'histoire, et elle lui a fait une très belle ristourne. Il est assuré 'tous risques', donc maintenant il peut arrêter tous les méchants de la Terre", affirme Cathy Meunier. Certains, comme le magasin de tissus "Touchatou", ont également choisi de le faire travailler. "Vous tombez dans la rue, personne ne vous ramasse, vous vous faites agresser personne ne bouge... lui il prend sa voiture et il va poursuivre un gars ! C'est extraordinaire, je suis très admirative", commente la gérante de la boutique, Caroline Frioua.

Une solidarité, qui lui apporte indirectement une notoriété, avec une dizaine de contacts pour de futurs chantiers. "Je ne m'attendais pas à tant de générosité, ça m'a même dépassé", confie Yaya.