VIDÉO - "Il est détruit" : les eaux ont tout emporté dans ce camping du Pas-de-Calais

Frappé par de violentes inondations depuis plusieurs jours, le Pas-de-Calais est toujours en vigilance orange aux crues ce mardi. L'état d'un camping d'Aix-en-Ergny, où s'est rendue une équipe de TF1, témoigne de ces intempéries historiques et dévastatrices. L'eau y a tout emporté, au grand désarroi de son propriétaire.

Des inondations dévastatrices. En quelques minutes, les pluies intenses qui se sont déversées sur le Pas-de-Calais ont causé de graves dommages la semaine dernière dans un camping situé à Aix-en-Ergny. L’eau s’est propagée à l’intérieur de certains mobil-homes. Ce mardi, une équipe de TF1 a rencontré son propriétaire, en plein désarroi.

"Je n'ai jamais vu ça de ma vie, jamais", déclare dans le reportage ci-dessus Didier, qui avait fait de ce camping le projet d'une vie. Il a passé 17 ans à le bâtir à son image familiale, il est aujourd'hui dévasté. "C'était mon rêve d'enfant", dit-il, très ému. "Il est réalisé et il est détruit. Je n'en peux plus". L'homme est encore marqué par le souvenir du sinistre mardi 7 novembre, lorsqu'un torrent d'eau et de boue s'est abattu sur tout le camping.

"Ça me fait mal au cœur"

Sur les images que montre notre reportage, on voit que la violence du courant a même déplacé un mobil home sur plusieurs mètres. Laurent, également sollicité par notre équipe, y habitait à l'année depuis sept ans. Il était à l'intérieur quand l'eau est montée. "Heureusement, il y avait le fils des propriétaires qui est venu me chercher en zodiac. Sinon, raconte-t-il, je ne sais pas comment j'aurais traversé". Il est depuis relogé dans un corps de ferme, sans savoir combien de temps il pourra y rester. "Il y a toutes mes affaires. Je ne suis même pas si je vais récupérer mes photos. C'est horrible. J'ai envie de venir parce que je ne peux rien faire pour l'instant. Et puis ça me fait mal au cœur."

Sébastien, le fils des propriétaires, est venu lui prêter main forte. Il constate lui aussi l'ampleur des dégâts. "On ne pourra pas louer", dit-il, dépité. En termes de travaux, il en aura au total pour près de 400.000 euros. "Il faut deux ou trois ans pour tout remettre. Et clairement, on ne pourra pas subvenir à tout ce budget travaux."

Macron promet 50 millions d'euros pour les sinistrés

Ce mardi, il faut aussi surveiller le niveau de la rivière. Le Pas-de-Calais, qui a déjà subi la tempête Ciaran le 2 novembre, des crues record le 7 novembre et des précipitations intenses jeudi et vendredi, a été placé mardi en vigilance orange pluie-inondation jusqu'à 16h par Météo-France pour et en vigilance jaune pour vent et vagues-submersion.

Le président Emmanuel Macron a promis mardi lors d'un déplacement dans le Pdépartement un "fonds de soutien" de 50 millions d'euros aux collectivités du département, dévastées par plusieurs jours de pluies, de crues et d'inondations, et dont les habitants, épuisés, redoutent une nouvelle montée des eaux. Selon le préfet du Pas-de-Calais, Jacques Billant, 5000 habitations ont été touchées par ces inondations "exceptionnelles" et "1400 personnes évacuées" depuis le 6 novembre. Le bilan reste de "quatre blessés légers".