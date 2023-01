VIDÉO - "Ils ont volé nos galets !" : que se passe-t-il sur la plage de Nice ?

En effet, c’est bien la forte houle de ces derniers jours qui est en cause. L’image des parasols et transats installés sur le sable est insolite à Nice. Mais le phénomène n’est pas inhabituel à cette époque de l’année, et n’a pas vraiment surpris les plagistes. "C’est vrai que quand on a des coups de mer, on ne s’y attend pas, mais la mer a tendance à nous recracher naturellement le sable qu’il y a juste ici, et on se retrouve avec une plage moitié sable, moitié galets. Ça me donne bien envie de faire un petit beach volley quand même", affirme un plagiste. "C’est bien, ça change. Ça plait aux gens aussi", ajoute une jeune femme.