VIDÉO - "Inacceptable" : une école primaire totalement saccagée par de "très jeunes" enfants dans le Doubs

En pleines vacances scolaires, une demi-douzaine d'enfants a vandalisé une école primaire à Grand-Charmont, dans le Doubs. Les dégâts, nombreux, sont estimés à plus de 30.000 euros, et l'âge des jeunes suspects interpelle. Une équipe de TF1 s'est rendue sur les lieux.

Des affaires scolaires jetées par terre, des débris partout sur le sol... Ces parents découvrent, émus, les classes de leurs enfants. "Les affaires de la maîtresse, des enfants, tout par terre, tout saccagé, les armoires par terre...", constate une maman. Une autre poursuit : "C'est inacceptable, je ne comprends pas comment on peut avoir autant de haine pour pouvoir tout saccager comme ça, tout retourner, toutes les tables, les salles. Il n'y en a pas une, c'est toutes les salles qui ont été retournées". Les casseurs s'en sont même pris aux outils pédagogiques. Au total, plus de 30.000 euros de dégâts, et ça se poursuit dans la cantine.

"Je n'ose même pas toucher quoi que ce soit, ça me dégoute", lance Christine, qui sert ici les élèves chaque midi depuis plus de dix ans. "Ça fait mal, ajoute-t-elle, les pieds au milieu de la vaisselle cassée. C'est mon outil de travail, et c'est pour des gamins du même âge que ceux qui ont vandalisé."

Les jeunes casseurs appelés à se dénoncer en gendarmerie

Samedi après-midi, les casseurs entrent par effraction dans cette école primaire classée en réseau d'éducation prioritaire. Avertie par des bruits, une riveraine prévient le maire. Celui-ci se rend alors sur les lieux et tombe nez-à-nez avec les intrus. "J'étais dans le coin là-bas et ils sont sortis par cette porte, montre Jean-Paul Munnier face à notre caméra dans le reportage à retrouver en tête de cet article. Cinq ou six jeunes, je dirais ente 10 et 13 ans, très, très jeunes. C'est ça qui m'interpelle beaucoup".

L'élu DVG à porter plainte. C'est déjà la deuxième fois que cette école de sa commune est dégradée depuis la rentrée. "On va mettre des alarmes un peu plus efficaces. Il faut que ça cesse", dit-il. Impossible de savoir pour l'heure si les élèves, actuellement en vacances, pourront revenir en classe lundi prochain. Une enquête a été ouverte par le procureur de Montbéliard, qui demande aux auteurs des faits de se dénoncer en gendarmerie.