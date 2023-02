VIDÉO - Arcachon : ils font du ski sur une piste... d'aiguilles de pin !

On se croirait en pleine montagne, sur la neige, à un détail près : le skieur que l'on voit s'élancer dans la vidéo de TF1 ci-dessus dévale une piste... au bord du bassin d'Arcachon. "C'est écolo, commente-t-il une fois arrivé en bas : il n'y a pas de remontées mécaniques. Le plus physique, ce n'est pas la descente, mais la remontée. Et si on tombe sur les aiguilles de pin, ça pique..."

Aujourd'hui dévalée par des amateurs, cette piste de 200 mètres, effectivement en aiguilles de pin, a connu ses heures de gloire. Créée il y a 85 ans, elle a accueilli des compétitions nationales jusqu’en 1970 et était une attraction très populaire, comme le montrent les photos d'archives du reportage de TF1. À une époque, il y avait même un système pour remonter la pente. Et aujourd'hui, des passionnés la font revivre : c'est dans ce but que l'Association des amis de la piste de ski sur aiguilles de pins d’Arcachon s’est constituée.