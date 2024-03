VIDÉO - "C'est génial" : voici la seule aire de repos de France où vous pouvez... valser

Le 13H de TF1 vous emmène dans le Tarn, à la découverte d'un thé dansant insolite. Il ne se trouve pas au cœur d'une ville ou d'un village, mais... sur une aire de repos, au bord d'une route nationale.

Un air d'accordéon dans une station-service, à quelques mètres des routiers. La surprise est garantie à Pampelonne (Tarn). "C'est génial parce que c'est un peu un lieu de vie", réagissent deux automobilistes en découvrant les lieux. Pour aller danser, il faut emprunter la nationale entre Albi et Rodez, prendre l'aire de services, contourner la station essence, et là, à l'intérieur, le mélange des genres opère.

Les voyageurs de passage sont intrigués, amusés. "On danse un peu, on se dégourdit les jambes et ça fait du bien", confie une maman, son bébé dans les bras. "Franchement, c'est trop bien, si elles pouvaient toutes être comme ça, les aires, je m'arrêterais tout le temps", s'amuse une jeune fille.

Ce thé dansant sur une aire de repos serait le seul en France. Mais sur la piste de danse, l'ambiance est la même. Chaussures à talons, danseurs apprêtés et passionnés. Tango, valse et danse traditionnelle... le rendez-vous est devenu incontournable pour les habitués.

Une ouverture sur les autres, avec des vacanciers qui s'attardent. Autour de la piste de danse, on discute, toujours avec le sourire. Thé dansant le dimanche après-midi, expositions culturelles et pièces de théâtre une fois par mois, Jean-Christophe, le patron, fourmille d'idées pour que ce petit coin de campagne au pied de la nationale devienne un lieu de vie et d'échanges.