VIDÉO - Il sait trotter, sauter et danser : ce taureau se prend pour un cheval

À force de répétitions, Aston sait danser et trotter. Sabine, cavalière expérimentée, l'a élevé comme un cheval. "Pour moi, c'est pareil, on peut leur apprendre la même chose", assure-t-elle. Mais ce taureau est trois fois plus lourd qu'un équidé, il a donc dû travailler sa souplesse avec sa maîtresse. Sabine l'a connu bébé, d'où leur belle complicité.

Si l'imposant animal est intelligent, il est aussi parfois buté : vous ne l'emmènerez pas en balade sans son accord. Chaque jour, l'enfilage du harnais se fait seulement s'il y met de la bonne volonté. À force de dressage, Sabine, qui dresse également Lotus, un taureau de 900 kilos, a réussi à faire cohabiter bovins et chevaux, des espèces qui naturellement se craignent. Aujourd'hui, quand les deux taureaux jouent ensemble, le cheval n'est jamais loin de ses deux copains.