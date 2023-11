VIDÉO - La belle histoire de la bouteille à la mer trouvée par une famille vendéenne

Une bouteille avec un message à l'intérieur s’est échouée début novembre sur une plage de l’île de Noirmoutier. La famille qui l'a découverte a aussi retrouvé sa propriétaire, une professeure américaine à la retraite. Tous témoignent auprès du JT de TF1, qui vous raconte cette belle histoire.

Tout commence comme une histoire de pirates. Début novembre, après la tempête Domingo, Benjamin Rouzeau et ses fils sont sortis se promener sur une plage située à L’Épine, sur l’île de Noirmoutier (Vendée), lorsqu'un "reflet brillant" dans le sable a retenu leur attention : "J'ai vu une bouteille et c'est là que j'ai vu qu'il y avait le mot dedans", explique ce père de famille dans le reportage de TF1 en tête de cet article. À partir de cette découverte, toutes les options sont sur la table : une carte au trésor ? Un appel à l'aide de naufragés ? Un message secret venu d'un temps ancien et/ou d'une destination inédite ?

Une fois revenus à la maison, le père et les enfants ouvrent cette bouteille à la mer avec leur mère, Alicia, et peuvent ainsi lire le message contenu : "C'est votre jour de chance. Vous avez trouvé l'une de nos bouteilles à la dérive. Nos bouteilles ont flotté pendant 6.000 kilomètres." Les expéditeurs ? Une classe de CM2 située en Caroline du Nord aux États-Unis. Preuve que la bouteille a traversé l'Atlantique.

Un projet scientifique pour apprendre le Gulf Stream

Suzanne Schambach, une professeure désormais à la retraite, avait lancé cette bouteille à la mer en 2021 pour montrer à ses élèves le trajet du courant océanique chaud appelé le Gulf Stream. Elle avait alors laissé ses coordonnées au cas où cette bouteille serait interceptée, donnant ainsi la possibilité à la famille de la contacter. Notre équipe a réuni l'enseignante américaine et la famille française, le temps d'une conversation en visio. "Je voulais que mes élèves comprennent ce courant et en science, vous ne pouvez pas juste énoncer quelque chose. Il faut le démontrer", explique Suzanne Schambach. "On a donc décidé de mettre ces messages dans des bouteilles qu'on a jetées à plus de 100 kilomètres au large dans le courant du Gulf Stream".

Les échanges en anglais et en français sont ardues, mais un lien s'est créé entre les deux rives. "C'était touchant de voir le travail qu'elle a pu fournir pour ses élèves", assure le père de famille. "Au départ, c'était un projet scientifique, mais ça s'est transformé en une amitié internationale", répond l'enseignante à travers son écran.

Sachez que cinq autres bouteilles de la classe ont été retrouvées en France, dans le Nord, en Normandie ou en Aquitaine. D'autres sont arrivés au Portugal et même en Irlande.