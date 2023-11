VIDÉO - La rue la plus étroite du monde se trouve dans le Var !

La rue la plus étroite du monde se trouve à Gassin, dans le Var. Un endroit très insolite, comme vous le montre ce reportage de TF1.

Pour se faufiler dans cette ruelle très étroite de Gassin (Var), chacun sa technique. Quitte à se râper un peu les épaules, certains tentent le passage de face. Traverser à deux est même possible, mais en se pliant en quatre, car L'Androuno est la rue la plus étroite du monde : 29 centimètres, pas plus.

Au Moyen Âge, ce tout petit passage avait plusieurs fonctions. "Elle pouvait permettre l'écoulement des eaux, et puis de compter les moutons, explique Nathalie Pochintesta, conseillère à l'office de tourisme de la commune : un par un, ils passaient par cette rue et on pouvait les compter". Aujourd'hui, on peut l'utiliser pour contrôler sa ligne. "Tout juste, il va falloir que je fasse attention l'année prochaine !", lance une femme en plaisantant au beau milieu de la fameuse rue, dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.

À 300 mètres d'altitude, Gassin domine toute la baie de Saint-Tropez, avec des vues spectaculaires. Un village typique du sud de la France. Ici, tout tourne rond... à part les boules carrées. "On ne peut pas jouer dans les rues du village avec des boules rondes. C'est impossible !", explique un habitant. D'où l'idée de prendre des cubes en bois pour jouer à la pétanque dans les ruelles en pente.