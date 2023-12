VIDÉO - Insolite : les habitants de ce village du Var font un concours de la crèche la plus originale

Les habitants du petit village varois de Solliès-Ville se sont lancés dans un concours de crèche la plus originale en ce mois de décembre. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

Une crèche dans une guitare, dans un vieux poste de radio... ici, les santons prennent l'avion. Un peu plus loin, voilà la nativité dans un robot-cuisine, ou encore sous une cloche à fromage. Dans le petit village de Solliès-Ville, dans le Var, il faut être observateur en ce mois de décembre : à chaque recoin se cachent des crèches faites maison et insolites.

Les habitants du village font un concours de la crèche la plus originale. Devant le commissariat, le petit Jésus sera bien escorté à sa naissance :

TF1

Ici, il va naître dans un aquarium :

TF1

Parmi les plus sérieux candidats, Cyril, lui, a tout misé sur la musique avec sa crèche disco avec boule à facettes :

TF1

"Il n'y a pas que les santons traditionnels, les santons se dépoussièrent aussi en étant mise en scène", salue un visiteur. "C'est pas mal, ça change un peu parce qu'on a toujours l'impression de voir la traditionnelle crèche. Là, on voit des Dark Vador"...", estime une autre.

Derrière ce concours farfelu se cache l'association très sérieuse de Jean-Yves, "Souléu Fêtes et Tradition". L'objectif : redonner de l'attrait aux traditions provençales. Il s'agit de "donner de la modernité aux crèches et de continuer à les faire vivre, résume-t-il. Tous les ans, on essaie d'apporter quelque chose de nouveau. Il y a des créateurs, des artistes chez nous et cela permet de continuer cette tradition".