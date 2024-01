VIDÉO - Lot : il a construit un zoo dans son jardin !

Des cygnes noirs très rares et leurs bébés, des canards, un perroquet... On se croirait dans un zoo, mais pas du tout, nous sommes chez un jeune particulier passionné par les volatiles, à Douelle dans le Lot. Une équipe de TF1 est allée observer sa ménagerie.

Certaines collections ne tiennent pas dans un placard. Ici, elle a envahi tout un terrain. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'elle est bruyante. Élie n'a que 17 ans, mais il accumule les animaux depuis ses dix ans, en particulier les oiseaux. "Tout ce que je fais, c'est pour préserver les espèces qui sont en train de disparaître", explique dans le reportage du 13H de TF1 ci-dessus cet habitant de Douelle, dans le Lot.

Pendant que les jeunes de son âge chassent les œufs, lui les fait éclore sur son terrain. La preuve avec ces quatre petits cygneaux auxquels viennent de donner naissance des cygnes noirs d'Australie. "C'est une espèce qui n'est pas évidente à faire reproduire", souligne Elie. C'est plus évident chez ces canards coureurs indiens, la race préférée de notre collectionneur, qui gigotent dans un autre enclos. Un nom qu'ils tiennent de leur posture verticale : ils semblent courir en permanence.

Pour une passion pareille, il faut de l'espace, de l'argent et du tempst. Être collectionneur d'oiseaux, c'est finalement devenir éleveur, un loisir peu commun chez les adolescents. "Les gens aujourd'hui sont plus sur les jeux vidéo ou sur le sport. Le fait que j'élève des animaux, ça sort un peu du commun, donc les gens se moquaient pas mal au lycée, à l'école", raconte Elie. Son compagnon le plus fidèle, il l'a rencontré grâce à sa passion : un perroquet qu'il a récupéré il y a quatre mois à peine. Et depuis, "c'est l'amour fou". Pour faire l'acquisition de cette espèce protégée, il a fallu monter un dossier et demander des autorisations.

Et puisque cette passion n'a pas de limites, Élie espère enrichir encore sa collection pour la présenter un jour au Salon de l'agriculture.