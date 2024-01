VIDÉO - "Oh, la dinguerie !" : ils ont filmé un sanglier dans les rues de Nantes

Un sanglier a récemment été aperçu et filmé dans les rues de Nantes (Loire-Atlantique). Le JT de TF1, parti sur les traces de l'animal, vous montre deux vidéos prises par des habitants. L'un d'eux n'en revient toujours pas d'avoir assisté à cette scène insolite.

Au milieu du béton, des voitures et des trams, un sanglier a décidé de se balader à Nantes. Ça vous étonne ? Le reportage de TF1 ci-dessus vous en donne la preuve en images. Jonathan, auteur de cette vidéo, raconte comment il a croisé le mammifère il y a une dizaine de jours : "Je vois l'animal au loin, comme un gros chien, un gros chat et là, quelques secondes plus tard, je réalise vraiment que c'est un sanglier. Il se promenait tranquillement".

Dans sa voiture avec des amis, il décide de filmer la scène insolite. "Oh, la dinguerie !", entend-on dans l'habitacle. L'animal sauvage ne paraît pas inquiété par la situation. "On est quand même en plein centre-ville de Nantes, je me dis 'c'est vraiment bizarre, comment il est arrivé ici ?', commente Jonathan. Franchement, c'était étonnant".

Le grand parc de Nantes se situe pourtant à cinq kilomètres de là. Deux jours plus tard, un autre habitant filmera le sanglier à l'ouest de la ville. Face à notre caméra, les Nantais ont du mal à y croire. "C'est incroyable, je suis épaté", lance un homme interrogé par TF1. "Ce n'est pas du tout commun, je suis un peu surprise, réagit de son côté une passante. Et comment ça se fait du coup ?"

Selon la fédération des chasseurs du département, le mammifère s'adapterait très bien au milieu urbain, mais ici, c'est une première. "Moi, je vis vraiment au cœur de la ville de Nantes et franchement, je n'ai jamais vu ça", assure une habitante. Personne n'a depuis recroisé la route du sanglier. En une nuit, l'animal peut parcourir jusqu'à 50 kilomètres.