VIDÉO - Omelette géante de 15.000 œufs : l'étonnante tradition de Bessières en Haute-Garonne

En ce lundi de Pâques, 15.000 œufs ont été cassés pour confectionner la célèbre omelette géante de Bessières, près de Toulouse. Une équipe de TF1 était sur place et vous en dit plus sur cette tradition qui remonterait à Napoléon selon la légende.

C'est un plat qui se partage entre... 6.000 gourmands. Autant vous dire qu'on ne fait pas une telle omelette sans casser beaucoup, beaucoup d’œufs : au total, 15.000 l'ont été en ce lundi de Pâques à Bessières. Une tradition annuelle qui dure depuis 51 ans dans cette commune de Haute-Garonne, menée par la "Confrérie mondiale des chevaliers de l'omelette géante", dont certains membres sont belges, américains et canadiens. "On fait le voyage exprès, c'est pour le plaisir de retrouver la bonne omelette française", assure l'un d'eux face à notre caméra. "On se rassemble tous et on fait la fête", ajoute une femme.

Selon la légende, Napoléon serait à l'origine de cette grande fête. David Paludetto, "premier grand maître" de la Confrérie, raconte : "Il est passé à Bessières, il avait un petit creux et on lui a fait une omelette. Depuis, on fait toujours des omelettes !".

Dans la poêle de quatre mètres de diamètre et 850 kilos, il faut compter sur la force des chevaliers. Après la dégustation gratuite, les habitants devaient encore profiter de la fête durant l'après-midi.