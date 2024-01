VIDÉO - Cette station de ski compte dix-sept moniteurs... de la même famille !

La station de sports d'hiver de Valberg, dans les Alpes-Maritimes, compte dix-sept moniteurs de la même famille. Chez les Nicoletta, parents, enfants, petits-enfants, oncles et cousins se croisent sur les pistes depuis les années 60. Une équipe de TF1 est allée à leur rencontre.

Dix-sept moniteurs de la même famille. Comment est-ce possible ? "On vient de Valberg, donc le sport qu'il y a à faire à Valberg, c'est le ski. On voit les grands skier, on les suit, on a envie de skier, on s'y met comme ça, par mimétisme", analyse Camille Nicoletta, monitrice de ski de 25 ans. À l'origine de cette dynastie, son grand-père, Alain Nicoletta. À l'âge de 74 ans, il dévale toujours les pistes.

Son secret pour une transition réussie : que les enfants n'apprennent pas avec les parents. "Avec ses parents, il y a les caprices qui s'installent. Quand on est avec une tierce personne, automatiquement ça va mieux", affirme le moniteur interrogé dans le reportage du 13H de TF1 en tête de cet article.

Timéo, 10 ans, prépare la relève

Son fils Julien est aujourd'hui directeur de cette station de l'arrière-pays niçois. La relève est par ailleurs déjà assurée par le petit-fils d'Alain, Timéo, âgé de 10 ans. "Quand je vois mon père skier et apprendre aux enfants, ça me donne envie", réagit-il, le sourire aux lèvres. Trois générations sont alors réunies sur les pistes.

Julien Nicoletta, lui aussi moniteur, commente la dernière photo de famille sur laquelle on peut voir ses nombreux membres vêtus d'une combinaison rouge : "Ici, on s'est mis par ordre chronologique, oncles et tantes, ensuite notre génération avec les frères et les cousins, et la troisième génération avec les enfants de mes frères", détaille-t-il face à notre caméra.

Début 2022, une équipe de TF1 était allée à la rencontre d'une autre famille de moniteurs, les Bastard-Rosset, au Grand-Bornand (Haute-Savoie), vivant toute l'année à la montagne et de la montagne, tous moniteurs de père et de mère en fils. Une autre belle histoire de transmission sur les pistes.