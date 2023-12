VIDÉO - Vous ne devinerez jamais le talent caché de cet agriculteur d'Ille-et-Vilaine

Tout au long de la semaine, le JT de 13H de Marie-Sophie Lacarrau vous propose un petit jeu : saurez-vous deviner le talent caché de cette personne ? On débute ce lundi avec Alain, agriculteur à Pleurtuit, en Ille-et-Vilaine. Découvrez sa passion que l'on ne soupçonne pas dans notre reportage.

Ne cherchez pas : pour l'instant, vous n'aurez aucun indice sur la double vie d'Alain Brévault. Cet agriculteur enfile son bleu de travail depuis 50 ans et dans sa famille, on cultive la pomme de terre depuis des générations. "Tout petit, à 10 ans, j'étais dans les patates. Ramassées à la main en plus", assure-t-il face à notre caméra. Et à voir ses patates danser, presque swinguer sur un tapis roulant, on se dit qu'il a de quoi être fier. Dans sa ferme, Alain a toujours travaillé seul, à bout de bras. Il semble mener une vie bien remplie, rythmée par le ronron du tracteur. "Tout n'est pas toujours rose dans l'agriculture, on dépend du temps, souligne le professionnel d'Ille-et-Vilaine. Des fois, on va travailler 10-12 heures par jour, et le lendemain si la pluie tombe, zéro..." Mais ne vous y trompez pas, Alain n'est pas du genre à rester sans rien faire. De retour à la ferme, il nous promet de dévoiler enfin son secret.

Direction une pièce dans laquelle il a installé un studio de musique avec une batterie. "Je suis débutant de débutant, j'ai juste pris deux petits cours", glisse Alain après avoir joué quelques notes. Fausse piste... Mais la vraie passion d'Alain se trouve derrière l'autre porte qu'il ouvre ensuite. "C'est le studio rock'n roll !", lance-t-il.

Car c'est là son talent caché : la danse rock, c'est son jardin secret depuis ses 27 ans. L'agriculteur enchaîne les compétitions, collectionne les trophées. Il a même créé son propre club et festival de danse. Troquer son bleu de travail contre sa tenue de danseur, c'est ce qui lui a permis de trouver le bon tempo de sa vie. Cette énergie, cette passion, il la transmet aujourd'hui à ses élèves.

Agriculteur le jour, professeur de rock le soir, d'un monde à l'autre, il n'y a, semble-t-il, qu'un pas de danse. Ce cœur à prendre cherche encore celle qui sera sa partenaire, sur une piste comme dans la vie.