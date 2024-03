"Vraiment pas banal" : l'étonnant déplacement par grue d'un cactus géant dans le ciel de Monaco

Le Jardin exotique de Monaco est actuellement fermé pour travaux. Une opération aussi rare que délicate vient d'avoir lieu sur le chantier : le déplacement d'un gigantesque cactus par voie aérienne. Une équipe de TF1 a pu y assister.

Le jour se lève sur le Jardin exotique de Monaco, une oasis de verdure au milieu d'une forêt d'immeubles. Le parc est actuellement en pleins travaux et fermé au public. Mais notre caméra a pu exceptionnellement s'inviter pour suivre l'une des opérations les plus délicates du chantier : le déplacement d'un cactus gigantesque, une Opuntia.

"On voit ses raquettes qui sont extrêmement fragiles. On a essayé de les attacher au maximum, mais il y a toujours un risque qu'elles cassent. Ça se casse comme du verre", explique à notre équipe Pierre-Louis Grange, chef jardinier transforme ce jour-là en chef de chantier, dans le reportage ci-dessus. La plante est équipée d'une armature impressionnante afin de pouvoir être soulevée par une grue, seul moyen de la déplacer sur ces pentes escarpées.

Mais le vénérable cactus semble se plaire sur sa falaise, où il est solidement enraciné depuis presque un siècle, et résiste pendant de longues minutes. Finalement, instant magique, la plante de plus d'une tonne s'envole dans le ciel de Monaco. "Ce n'est vraiment pas banal. Je pense qu'on ne le verra qu'une fois dans notre vie. C'est pour ça qu'on est super contents de travailler ici", commente l'un des participants à l'opération. L'atterrissage est finalement réussi, sans une égratignure, quelques centaines de mètres plus loin.

Découvrez la suite de notre reportage, consacré aux jardins extraordinaires de la Côte d'Azur, dans le reportage en tête de cet article.