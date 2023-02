"Interdiction de le nourrir avec des frites" : à Calais, de nouvelles règles de cohabitation avec le dragon

La mairie a donc pris un arrêté municipal pour veiller à sa bonne intégration. "Par exemple, il y a une interdiction de nourrir le dragon en lui jetant des frites", explique Pascal Pestre, 7e adjoint à la mairie et délégué à l'attractivité du territoire. "Les Calaisiens ont l'habitude de nourrir les goélands et les mouettes, mais le dragon, c'est interdit, d'autant plus qu'il est carnivore", insiste-t-il. La présence parmi les habitants de ce monstre d'acier demande d'autres petits efforts encore. Chez tous les restaurateurs de la ville désormais, le poivre est proscrit dans les menus. "Ce n'est peut-être pas essentiel, sinon il va éternuer toute la journée", explique l'une d'entre eux.

De son côté, l'animal fantastique doit aussi se plier à plusieurs règles, notamment veiller à ne pas rôtir mouettes et goélands entre deux jets de flammes lancés à travers sa gueule ouverte. Gardien de la ville, le dragon est devenu docile au fil du temps : il accepte aujourd'hui d'emporter des voyageurs sur son dos, grâce à un escalier aménagé le long de sa queue. "On prend de la hauteur et on va très doucement, c'est très agréable", décrit l'une d'entre eux.