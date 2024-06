L'école primaire de Fère-Champenoise (Marne) a rouvert ce jeudi, presque un mois après le début des intoxications qui l'ont touchée. Les analyses se poursuivent pour tenter de percer le mystère, et les parents restent très inquiets. Une équipe de TF1 était à leurs côtés.

La majorité des enfants étaient présents, ce jeudi matin, à l'école primaire de Fère-Champenoise. Mila, victime d'intoxication ici même il y a un mois, était rassurée. "Comme ça, ça veut dire un peu que ça repart, comme ça on n'attrape plus ce qu'on a eu", dit la fillette face à notre caméra. Sentiment plus mitigé chez les parents, même s'ils comprennent l'intérêt de remettre les enfants dans leur environnement habituel.

La décision de rouvrir les écoles a été prise lundi, lors d'une réunion entre les parents et les autorités. "On a en fait une analyse très pointue depuis plusieurs semaines de l'air dans les écoles. On a donc maintenant une certitude qu'au niveau de l'école, on a un air qui présente des qualités normales", nous explique Henri Prévost, préfet de la Marne.

Un bus pour rejoindre la cantine

Mais toujours aucune réponse en revanche à donner aux parents concernant l'origine des intoxications qui ont fait une quarantaine de victimes, adultes et enfants. "On ne sait pas si c'était quelque chose à un moment donné, si aujourd'hui ça existe encore ou pas. On n'arrive pas à expliquer", dit un père.

La surveillance des polluants dans l'air et l'analyse des sols vont se poursuivre, avec une autre mesure pour rassurer les parents : alors que les intoxications se sont produites sur le chemin de la cantine, c'est un bus qui y emmène désormais les écoliers. Ils n'ont donc plus à traverser Fère-Champenoise à pied.