VIDÉO - La Maison carrée inscrite au patrimoine mondial de l'Unesco : à Nîmes, "on est très fiers !"

À l'intérieur, une salle unique, immense et sobre. "C'était réservé aux prêtres et à quelques personnes importantes", détaille Sophie Wildbolz, guide-conférencière de l'office de tourisme de Nîmes. Aujourd'hui, la Maison carrée accueille jusqu'à 2.500 visiteurs par jour. La ville espère d'ailleurs attirer encore plus de touristes : "Les spécialistes d'archéologie et d'histoire vont venir du monde entier. C'est un coup de projecteur magnifique sur ce lieu", se réjouit Daniel-Jean Valade, conseiller (DVD) délégué à l'enseignement culturel de Nîmes. La ville, ancienne colonie romaine, a connu son apogée sous Auguste, le premier empereur de Rome. C'était un carrefour commercial et culturel important.