"La neige a l'interdiction de tomber" : l'arrêté de ce maire du Nord ne fait pas rire tous ses administrés

À Raillencourt-Saint-Olle, dans le Nord, le maire a récemment pris un arrêté municipal interdisant à la neige de tomber. Une réponse à ceux qui le critiquaient pour ne pas avoir salé les routes lors du dernier épisode neigeux. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place, où le sujet est glissant.

C'est un maire fier qui nous accueille : pas un flocon à l'horizon. Une météo due à l'arrêté qu'il a pris le 23 janvier dernier ? Celui-ci était clair : "À compter de ce jour, la neige a l'interdiction de tomber sur le territoire de Raillencourt-Sainte-Olle". "Moi, ce que je voulais, c'est mettre de la bonne humeur", nous explique Bernard de Narda. Cet élu sans étiquette a surtout voulu faire passer un message. Il ne souhaite surtout pas revoir sa commune recouverte de blanc, comme cela s'est produit en ce mois de janvier, car il est impossible, selon lui, de déneiger toutes les rues. Cela coûte trop cher, et a provoqué une avalanche de critiques auxquelles son texte est un moyen de répondre.

"C'est une boutade peut-être, mais c'est malvenu"

Le maire hausse les épaules en montrant des commentaires postés par des administrés : "Le tracteur est passé, mais sans sel". "ça fait trois qu'on demande et rien n'est fait"... Les plaintes se sont accumulées. Des habitants n'auraient pas pu sortir de chez eux. Sur les routes, certains ont eu quelques frayeurs, et depuis, le sujet est glissant. Certains acceptent de témoigner, mais anonymement. "Le camion est arrivé, et quand il est reparti, il a accroché la voiture du voisin en face parce qu'il a glissé", raconte ainsi un retraité. Pour lui, l'arrêté passe mal. "C'est une boutade peut-être, mais c'est malvenu par rapport à certaines personnes. Je ne comprends pas qu'un maire puisse réagir comme ça."

La neige n'en finit pas d'agiter les débats. D'autres habitants ne comprennent pas les critiques. "Pour une fois qu'on avait un peu de neige, ça a duré deux jours, ce n'est pas non plus le bout du monde", évacue une femme interrogée par notre équipe. De son côté, le maire guette régulièrement la météo pour savoir si son arrêté sera vraiment respecté.