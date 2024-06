Dans les Pyrénées-Orientales, en état de sécheresse historique, on craint les incendies cet été. Rien que sur la journée de dimanche, quatre feux se sont déclenchés. Les pompiers demandent aux habitants de tout le pourtour méditerranéen d'être extrêmement vigilants.

Quinze ans de travail et 90.000 euros de matériel de maçonnerie partis en fumée en quelques minutes. "À notre échelle, c'est énorme, ça représente 80% de notre chiffre d'affaires. C'est arrivé chez moi, ça aurait pu arriver chez quelqu'un d'autre, au moins on était content qu'il n'y ait pas eu de perte humaine", réagit, au micro de TF1, dans le reportage du JT diffusé ce lundi 24 juin et à retrouver dans la vidéo en tête de cet article, un chef d'entreprise devant les débris calcinés de son entrepôt.

Dimanche soir, à Claira (Pyrénées-Orientales) près de Perpignan, un incendie s'est déclaré, se propageant à toute vitesse, menaçant des habitations, parcourant 500 mètres carrés de végétation et mobilisant quarante pompiers. Le début d'une longue série ?

Un autre habitant a vu, lui, le brasier s'arrêter juste devant son jardin. "J'ai cru que c'était un cauchemar ! J'ai perdu la réalité des choses. J'étais en train de manger devant la télé, tranquille. Hop, je tourne la tête et je vois tout orange", témoigne-t-il à son tour. Dans les Pyrénées-Orientales, rien que sur la journée de dimanche, on a déjà compté quatre incendies attisés par un vent violent et un sol marqué par deux ans de sécheresse. Les locaux redoutent, logiquement, une saison à haut risque. "Il y a des champs qui sont très hauts et très secs. C'est une région où il faut toujours faire très attention l'été", confie un promeneur.

Tout le pourtour méditerranéen, du reste, est concerné. Alors le retour des fortes chaleurs pousse les pompiers à dénoncer certains comportements. "Neuf départs de feu sur dix sont d’origine humaine. La première cause, c'est le mégot de cigarette qui, malheureusement, en génère quasiment toute l'année", insiste, auprès de TF1, le lieutenant-colonel Philippe Fabre, chef du pôle coordination opérationnelle du service départemental d'incendie et de secours de l'Aude (SDIS11).

Des mégots de cigarette, mais aussi des barbecues, bien plus nombreux durant l'été… Face aux risques d'incendies, l'écobuage, les feux d'artifice, en fait tout usage du feu est strictement interdit à proximité des massifs forestiers dans la partie sud de l'Hexagone.