À Lille (Nord), dans le quartier des gares, les pavés se soulèvent. Pourtant, il s’agit d’un chantier récent, ayant coûté 13 millions d’euros. Sur place, où s'est rendue une équipe de TF1, certains dénoncent un gaspillage d'argent public.

"Dépenser 13 millions d’euros pour des pavés qui se déchaussent, c’est un peu dommage pour une ville comme Lille, où il y a toujours eu des pavés un peu partout", sourit ironiquement un habitant de la capitale des Hauts-de-France au micro de TF1, dans le reportage du JT à voir ci-dessus. Sur la place des Buisses, à la sortie de la gare Lille Flandres, où des travaux de grande envergure ont été menés en 2019, effectivement pour un montant de 13 millions d'euros, l'ensemble des riverains que nous avons interrogés dénoncent la dangerosité du sol qu'arpentent chaque jour des milliers de piétons, les joints fissurés et les trous béants entre des pavés soulevables à mains nues, synonymes de gaspillage d’argent public.

On a l’impression que cette place a 45 ans. Malik Idrissi, président de l’UNT Nord

Les dégradations sont même si importantes que des plaques, pansements de fortune, viennent d’être installées par mesure de sécurité, pour éviter les chutes. Mais les roues des voitures ne sont pas épargnées. "Il y a récemment eu des travaux temporaires pour ces plaques noires, mais ce (mardi) matin, on a un collègue qui a roulé dessus et a crevé son pneu à cause d’un boulon qui dépassait de deux centimètres, raconte Malik Idrissi, président de l’UNT (Union nationale des taxis) Nord. On a l’impression que cette place a 45 ans alors qu’elle a été terminée il y a à peine trois ans."

C'est toute la profession, désormais, qui craint les nouveaux travaux à venir et le manque à gagner consécutif : le nombre de courses quotidiennes des chauffeurs de taxis locaux pourrait être divisé par deux. Faudra-t-il refaire toute la place ? D’autres travaux temporaires suffiront-ils ? Des expertises sont en cours pour tenter de répondre à ces questions. En attendant, la SPL Euralille, en charge de l'aménagement, et la Métropole européenne qui a financé ce projet à 13 millions d'euros, n'ont pas souhaité répondre aux sollicitations de TF1.