Maine-et-Loire : faute de personnel, l'Ehpad flambant neuf... reste vide

La nouvelle extension d'un Ehpad à Segré-en-Anjou Bleu, dans le Maine-et-Loire, reste désespérément vide. En cause, les difficultés de recrutement pour faire fonctionner la structure 7 jours sur 7. Une équipe de TF1 s'est rendue sur place.

L'extension de cet Ehpad à Segré-en-Anjou Bleu (Maine-et-Loire) est toute neuve. Mais pour l'instant, elle ne sert à rien. "C'est vide. Faute de personnel, je ne peux pas accueillir de résidents dans cette nouvelle structure", se désole Isabelle Griner, directrice des Résidences du Val d'Oudon, en faisant visiter à notre équipe l'espace de restauration. Après travaux, cette résidence dispose de 36 chambres supplémentaires. Toutes sont équipées d'un dispositif d'appel 24h/24, mais pas seulement. "Elles sont prêtes, elles sont surtout équipées d'un rail au plafond qui permet de pouvoir bouger les résidents sans avoir de problèmes au niveau des d'épaules pour les agents. Et elles sont toutes équipées d'une salle de bain privative", liste Isabelle Griner.

Le coût total de cette rénovation-extension s'élève à neuf millions d'euros. Elle n'attend désormais que du personnel pour pouvoir accueillir de nouveaux résidents. "Pour ouvrir cette unité neuve, il nous manque cinq agents sur vingt-cinq, à la fois des AS, des aides-soignants, et des ASH, des agents de services hospitaliers, indique Éric-Alban Giroux, directeur du centre hospitalier du Haut Anjou. On a un bâtiment qui est neuf, moderne, et qui offre des conditions de travail plutôt très améliorées par rapport à ce qui peut exister partout sur notre territoire", fait-il valoir.

Les résidences de Val d'Oudon peuvent accueillir 290 personnes, mais les autres structures d'Ehpad se situent à une heure aux environs. Alors ici, la population espère le recrutement au plus vite d'aides-soignants, synonyme d'ouverture de l'extension. "Ça me fait beaucoup de peine, parce qu'on monte des structures et en fin de compte, ça n'aboutit à rien", confie une habitante. "C'est dommage parce qu'il y a toujours des gens qui attendent. Mais malheureusement, le recrutement devient de plus en plus difficile", estime un autre.

Une liste d'attente a été créée. L'établissement est déjà prêt à recevoir de nouveaux résidents, en espérant que son appel à candidatures porte ses fruits.