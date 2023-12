VIDÉO - "Je ne viens que pour lui !" : Bernard Tapie star de la foire aux santons à Marseille

Témoignage d'un marché du santon qui se modernise, une figurine à l'effigie de Bernard Tapie est en vente cette année. Avec un succès garanti sur la foire aux santons du Vieux-Port de Marseille, où s'est rendue une équipe de TF1.

Sur le Vieux-Port de Marseille, jusqu'à 16.000 personnes se pressent chaque jour à la foire aux santons. Cette année, la star, ce n'est pas le Ravi ou les Rois mages, mais bien lui : le santon Bernard Tapie, l'ancien président de l'OM, grand vainqueur de la Ligue des champions. "Je ne suis venu que pour le santon de monsieur Bernard Tapie !", assure un jeune homme qui le trouve "très bien fait". Où le mettra-t-il dans sa crèche ? "À la place de Jésus !", lance-t-il avec enthousiasme.

TF1

Son créateur, Philippe Risch, témoigne également face à notre caméra : ce santonnier porte fièrement les couleurs de l'OM. "Le santon de Bernard Tapie a toute sa place dans les crèches, pour qu'on ne l'oublie pas, explique-t-il. C'est très important pour nous. C'est la place de la tradition, et l'OM, c'est la tradition aussi bien que la crèche. Ça se rejoint en vérité".

Vendue 24,90 euros, la figurine du "boss", comme on l'appelle, coûte plus cher que celle du pape. Mais elle reste bien moins chère que les santons mis en vente quelques rues plus loin : la suite de notre reportage, qui se rend par ailleurs dans un village où un concours de crèches est organisé, nous emmène à une vente aux enchères de santons qui se vendent comme des chefs-d'œuvre : la collection du santonnier Marcel Carbonel, l'un des maîtres de la profession.