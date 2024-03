Carton plein pour les lotos : le nombre de manifestations en forte hausse en France

Selon leurs organisateurs, le nombre de lotos organisés en France a doublé ces derniers mois. Une équipe de TF1 est allée à la rencontre de passionnés en Moselle pour mieux comprendre cet engouement.

De plus en plus nombreux, les joueurs de loto sont en ordre de bataille pour vaincre le hasard. Ils commencent par bien choisir leurs chiffres, en espérant faire un carton. "On a tous des numéros fétiches, des dates de naissance des enfants, des petits-enfants", souligne un participant. Ce soir-là, comme lui, ils sont plus de 300 réunis à Algrange, en Moselle, et les organisateurs doivent s'adapter. "Je suis obligée de hurler parce qu'il y a trop de monde et les gens du fond n'entendent pas, explique une responsable. C'est un succès auquel on ne s'attendait pas pour un loto des écoles..."

Ici, on gagne uniquement des bons d'achat, un remède anti-inflation qui intéresse Sandra : "J'ai quatre enfants, huit petits-enfants, donc quand je gagne, je partage avec tout le monde. En période de Noël, on fait des cadeaux avec ça".

4000 euros récoltés en quelques heures

Selon les organisateurs de loto, le nombre de manifestations a doublé ces derniers mois. En Lorraine, rien que ce week-end, il y avait près de 40 lotos organisés. Le lendemain, autre salle, mais même ambiance au loto de l'Amicale des sapeurs-pompiers de Florange. Notre équipe retrouve certaines têtes connues. "Je vous ai dit que j'aimais bien le loto !", lance une femme, bien déterminée à gagner après avoir fait chou blanc la veille. Sandra est aussi là, jamais rassasiée. "Le week-end de Pâques, il y a en cinq", se réjouit-elle d'avance.

Pour l'Amicale des pompiers de la commune, proposer un loto est plus facile que d'organiser un bal du 14 juillet. "Aujourd'hui, c'est compliqué d'avoir du personnel dans toutes les associations, explique son président Yohan Krol. Ça permet de pouvoir faire la salle avec moins de personnes, et effectivement, c'est quelque chose qui est lucratif".

Au final, l'association aura récolté 4000 euros en quelques heures. Les joueurs que nous avons croisés se fixent en moyenne un budget de 20 euros, une somme qui permet d'occuper l'après-midi ou la soirée. Mais une chose n'a pas de prix, le plaisir de se retrouver entre passionnés.