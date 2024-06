C'est une locomotive à vapeur d'autrefois, au milieu des maisons d'aujourd'hui. Le 13H de TF1 vous propose d'embarquer dans les Vosges à bord pour un voyage unique dans le temps.

La lomotive Jung de 1944 démarre lentement pour quitter le centre du village d'Abreschviller (Moselle). Derrière ce monument historique à vapeur, des wagons qui transportent une centaine de touristes, et pour beaucoup, ce n'est pas le premier voyage. "J'étais venu plus jeune en 1978, j'avais 7 ans, raconte l'un d'eux. Depuis que je suis papa, je me suis dit que j'allais emmener ma fille refaire un petit tour dans le petit train d'Abreschviller. Le site est vraiment très joli".

Le petit train d'Abreschviller, c'est donc d'abord une belle balade tranquille. "C'est exceptionnel, c'est quelque chose à faire", lance une touriste. En tout, 73 kilomètres de voie ont été construits entre 1892 et 1907. À son apogée, il y a 100 ans, c'était le plus grand réseau de train forestier d'Europe, il permettait de transporter des tonnes de grumes ou de planches.

Plus tard, quelques passionnés décident de sauver six kilomètres de voie, les ateliers et surtout le matériel pour créer un train touristique. Un résultat qui impressionne les voyageurs.