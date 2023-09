VIDÉO - Nantes : une tombola exceptionnelle... au gros lot surprenant

L'idée de Jean-Marc Laurent et des autres commerçants est d'attirer de nouveaux clients en faisant parler de leur rue. Une "super idée" pour Nadine Neveu, co-présidente de leur association : "On ne pouvait pas passer à côté. Pour les gagnants, c'est quand même un super cadeau, hyper original, on n'a pas trouvé que ça puisse exister ailleurs", s'enthousiasme-t-elle derrière le comptoir de sa boutique de cadeaux. Plus de 2 000 personnes ont participé à la tombola, désormais close et qui s'apprête à rendre son verdict, puisque le fameux week-end est prévu à la fin du mois. Ici, ils sont nombreux à rêver de ce week-end : "Ça tombe très bien. Je me dis, si je peux gagner encore plus de temps juste après mes vacances, ce serait génial", confie une passante.