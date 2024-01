VIDÉO - Neige en Normandie : à la campagne, entraide et système D

Dans les villages touchés par la neige, l'entraide prime bien souvent. Une équipe de TF1 l'a constaté en Normandie ce jeudi.

Petit à petit, cette commune de la Normandie quitte son manteau blanc. Depuis sept heures, ce jeudi matin, le maire de Motteville (Seine-Maritime) et ses employés communaux sont sur le pont, et il y a du travail. "On déneige toutes les parties communales. Puis, on fait tout le carrefour pour que les gens puissent avoir une adhérence au sol", explique-t-il. Les grands axes sont dégagés, tout comme le trottoir. De quoi rassurer les habitants. Raymond peut aller chercher son pain en toute sécurité : "Ça glisse pas, le travail a été fait"

À quelques kilomètres de là, des agriculteurs donnent aussi de leur personne. Jeudi matin, ils ont déneigé les rues de leur commune. Leur emploi du temps est chargé. Avec les tracteurs, ils vont aider un transporteur, l’un des camions est bloqué. L’opération est réussie, le poids lourd peut de nouveau rouler. Le gérant est soulagé : "Dès qu'on les appelle, il n'y a aucun souci pour aider". Pour Guillaume, la question ne se pose pas : aider dans ces conditions est naturel : "Dans l'agricole par ce temps là on ne peut pas faire grand-chose alors ça nous occupe."

La situation s’améliore peu à peu, les températures positives et le soleil devraient faire fondre la neige dans l’après-midi.