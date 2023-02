REPORTAGE - Normandie : Martinvast intègre le podium des villages où il fait bon vivre

Ce classement va offrir plus de visibilité aux commerces. Il y a deux ans, Vanessa et Stanislas ont décidé de quitter la ville pour reprendre le bar-tabac et ils ne le regrettent pas. "Ils sont très attachants. On était partis en vacances quinze jours, on vient de rentrer et on était très contents de revenir. Le commerce nous manquait", sourit Vanessa. "C’est attractif pour les gens qui veulent s’installer ici avec des enfants. Plus il y a de monde, plus ça fait travailler le commerce", ajoute Stanislas.

La commune n’est qu’à quelques minutes de Cherbourg et de la mer. Pour le maire du village, cela a pesé dans la balance. "La qualité de l’air est un des critères qui a été retenu cette année aussi et nous avons l’air de la mer. Nous voulons faire une commune agréable à vivre, qui reste une commune de campagne", déclare Jacky Marie, maire (SE) de Martinvast.

Une attractivité qui pourrait encore grandir, car d’ici quelques jours, la pharmacie va rouvrir. Et la commune espère bien faire s’installer de nouveaux commerces, et ainsi atteindre la plus haute marche du podium des villages où il fait bon vivre.