"On a presque envie de pleurer" : l'émouvant adieu de Saint-Étienne à l'enseigne Casino

C'est un symbole qui disparaît à Saint-Étienne, berceau du groupe Casino. L'enseigne y a fermé ce mardi soir deux de ses magasins. Les rayons étaient vides, mais des clients étaient présents et les salariés, forcément, très émus.

La fermeture mardi soir du plus vieux Casino de Saint-Etienne, où l'enseigne est née, ce n'est pas simplement un rideau qui se baisse, c'est la fin d'un demi-siècle d'existence. Quelques heures plus tôt, les derniers clients se montraient très émus : "Casino, c'est Saint-Etienne". Christine, par exemple, est venue une dernière fois dans ce supermarché où elle faisait ses courses toutes les semaines. "On a presque envie de pleurer. C'est une page qui se tourne ça, c'est sûr", dit-elle dans le reportage de TF1 ci-dessus.

On était comme une famille. Kader, salarié dans les entrepôts pendant 20 ans

Un peu plus loin, sur le parking, un couple de Stéphanois reconnaît être venu une dernière fois par "nostalgie". "On allait manger dans le magasin d'origine, le vieux Casino, dans le centre de Saint-Etienne, qu'ils avaient transformé en cafétéria où il y avait un pianiste. Pour les Stéphanois de toujours, c'est sûr que ça fait un peu bizarre", assure-t-il. Et pour cause, à l'intérieur, il ne reste plus grand-chose sur les rayons du supermarché : des étagères clairsemées, voire complètement vides, sans le moindre produit frais.

Kader a été salarié dans les entrepôts Casino pendant 20 ans. "On était comme une famille. Là, on se retrouve comme ça. Le cœur est gonflé, on n'arrive pas à s'exprimer", confie-t-il. Et c'est la même émotion pour Christine, 20 ans d'ancienneté à la station essence. "C'est des amis, de la famille", ajoute-t-elle.

Les 130 employés de l'hypermarché reviendront ici le 14 mai sous de nouvelles couleurs. Ils travailleront désormais pour Auchan.