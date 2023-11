VIDÉO - "On n'est plus en sécurité chez soi" : ces Français dont la maison est frôlée par les voitures

Devant leur clôture en morceaux, le couple est encore sous le choc. Il y a quelques jours, un véhicule est venu percuter leur habitation alors qu'ils dormaient. "Il y a une voiture qui a perdu le contrôle et qui a tapé dans notre rambarde et le mur de la maison. On se dit qu'on n'est plus en sécurité chez soi", se désole Steven, habitant du lieu-dit l’Isle, à Nort-sur-Erdre (Loire-Atlantique). Une sortie de route qui n'a pas fait de victime, mais qui inquiète beaucoup les riverains. "On veut être en sécurité et qu'on soit dans nos maisons sans avoir peur que demain ça puisse s'effondrer. Parce que là, c'est la clôture, mais demain, c'est quoi ?", interroge Fiona, la compagne de Steven.

Cet accident n'est pas un cas isolé sur cette route départementale. Les riverains en ont compté sept depuis le début de l'année. La vitesse est en cause, car beaucoup dépassent les 50 km/h autorisés.