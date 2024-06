À Nancy, une quinzaine d'habitants vivant sur des bateaux sont en colère. Ils sont priés de déménager pour libérer de l'espace aux touristes. Une équipe de TF1 s'est rendue à leurs côtés.

S'amarrer au port de Nancy peut parfois s'avérer délicat. Mickaël et son épouse, des touristes anglais, en ont fait les frais avec leur gros bateau. "C'était un peu étroit pour entrer", confie la femme dans le reportage de TF1 ci-dessus. Ce manque de place pour les touristes, c'est justement l'argument mis en avant pour chasser les habitants qui habitent dans le port. À l'image d'Antony et Virginie qui vont devoir déménager, contraints et forcés, dans un an à peine.

"Ça fait six ans que j'habite sur le port. J'ai développé mon activité d'aide à domicile par rapport aussi au quartier sur lequel j'habite", déplore Virginie. Son compagnon ajoute : "On n'accepte pas qu'on nous déloge comme ça, comme des malpropres, dans un an. On ne voit pas en quoi on gêne, même s'ils veulent développer le tourisme fluvial", lance-t-il.

Pour les loueurs de bateau de la région, le manque de place dans le port nancéien pose pourtant problème et empêche de proposer certains courts séjours. "Les gens qui viennent uniquement pour un week-end n'ont aucun moyen de se ravitailler correctement. Les touristes ont besoin d'emplacements où ils ont accès à l'eau, à l'électricité", affirme Rosy Nepper, responsable de Navig France.

Cindy et Laurent font partie des quinze résidents du port de Nancy qui seront bientôt délogés, une idée qui les effraie. "Je pense que c'est brusque parce que lui, pareil, il était là. Il s'est dit : 'je suis tranquille pour ma retraite', et il va falloir qu'il rebouge", accuse la jeune femme. Certains habitants sont là depuis 20 ans, ils dénoncent la brutalité de la métropole de Nancy qui gère le port. "Une brutalité qui prend presque un an et demi de préparation, c'est tout à fait relatif. Le port n'est pas destiné à l'habitation. Le port est destiné au passage", explique de son côté François Werner, vice-président chargé du développement économique.

Fini donc l'accès facile à la place Stanislas et au centre-ville. Laurent et les autres se sont vu proposer un nouvel emplacement, à plus de deux kilomètres de là. Ils ne seront quasiment plus à Nancy. "Ah ben non, il n'y a pas de commerce, il n'y a pas de grande surface. Mon garage, il est à perpète maintenant, mon amie, pareil. C'est un changement de vie radical pour moi, un arrachement", se plaint Laurent.

Selon la métropole de Nancy, il n'y a pas le choix. Le port de 40 places a besoin de travaux de réaménagement. Ils dureront au moins jusqu'en 2026.