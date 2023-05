REPORTAGE - Paradis des flâneurs et des sportifs, la digue de Dunkerque bientôt entièrement rénovée

Après cinq ans de travaux, les Dunkerquois se réjouissent de la nouvelle digue "super sympa" selon une promeneuse. Plus large de trois mètres et parée de nouvelles dalles, elle a retrouvé ses terrasses et ses cafés tout en laisse de la place pour les piétons et les animations comme le carrousel installé par Frédéric. Les derniers ajustements de la digue doivent se terminer à la fin du mois de juin, et les habitués pourront alors pleinement profiter de leur digue. "Ça sera le paradis", anticipe une habituée. Un nouvel espace sur lequel comptent les cafés, les bistrots et les hôtels du bord de mer. Grâce à la rénovation de la digue, ils espèrent une fréquentation plus importante.