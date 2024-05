"Pas d'accord du tout" : après les inondations, ces habitants du Pas-de-Calais refusent qu'on rase leur maison

En première ligne des inondations cet hiver, une trentaine d'habitations de la rue Henri-Puype à Arques (Pas-de-Calais) pourraient être rachetées par la collectivité pour être rasées. Si certains propriétaires se résignent à partir, d'autres, trop attachés à leur maison, ne souhaitent vendre sous aucun prétexte. Ils l'expliquent à TF1.

À chaque nouvelle crue, la rue Henri-Puype est la première rue de la ville d'Arques (Pas-de-Calais) où l'eau déborde. Si une trentaine de pavillons ont été inondés l'hiver dernier - l'eau est montée à plus d'un mètre à trois reprises -, nombreux sont les propriétaires qui ne souhaitent pas quitter leur quartier. Sophie, elle, dépose rigoureusement une lampe dans son salon qu'elle vient de rénover. "Ça commence à prendre forme, vraiment. On se dit 'ça y est, on revit", lance-t-elle tout en ajustant un cadre.

Après les trois inondations consécutives de l'hiver dernier, Sophie a réalisé différents travaux dans sa maison, mais fin avril, le maire de la commune a annoncé son souhait de raser 32 maisons de la rue grâce au fonds de prévention des risques naturels majeurs, aussi appelé "fonds Barnier". Doté de 200 millions par an, il permet de financer le rachat par les collectivités territoriales des habitations et des bâtiments des entreprises qui sont gravement menacés par un risque naturel majeur.

undefinedundefinedTF1

"On a l'impression que de toute façon, leur décision est prise. Ils ont déjà leur projet, donc il faut convaincre tout le monde de partir. Je ne suis pas d'accord du tout", déplore Sophie, les larmes aux yeux.

Moi je ne peux pas vendre la maison, j'ai trop de souvenirs ici Un habitant de la rue Henri-Puype

Christian, qui vit aussi dans la rue Henri-Puype, ne souhaite pas non plus partir. Il prépare le lancement de travaux qui débuteront dans les prochains jours, consacrant 40.000 euros à la rénovation de sa maison qui appartient à sa famille depuis trois générations. "Franchement, ils nous pourrissent la vie. On n'est plus tranquilles", s'indigne le résident.

undefinedundefinedTF1

"S'ils veulent que je parte, il va falloir qu'ils m'exproprient. Moi, je ne peux pas vendre la maison, j'ai trop de souvenirs ici. Ma vie est ici, c'est tout", insiste-t-il. L'État pourrait contraindre les récalcitrants à quitter leur domicile, mais le processus d'expropriation peut être long.

Pour le maire, il est impératif de raser les maisons et ainsi transformer le quartier en espace naturel. "J'espère qu'on ne sera pas confrontés dans six mois ou un an à des inondations", explique Benoît Roussel. "Je ne suis pas devin, et ici, ça a tellement été subi qu'on est tous blasés finalement d'avoir à gérer ces inondations...", poursuit-il face à notre caméra. La décision de démolir le quartier n'a pas encore été actée.