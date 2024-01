REPORTAGE - Pas-de-Calais : après les inondations, le casse-tête de la réparation des routes

Suite aux intempéries de ces dernières semaines, 600 kilomètres de voiries doivent être réparées rien que dans le Pas-de-Calais. Cela coûte très cher, au point que les petites communes ne peuvent pas suivre. En attendant, ces municipalités s’organisent comme elles le peuvent, comme le montre ce reportage de TF1.

Des creux dans le béton encore humide, des flaques d’eau qui se transforment en plaques de glace, des trottoirs devenus dangereux à emprunter... Dans le Pas-de-Calais, plus de 600 kilomètres de voiries ont été endommagées, jusqu'à se briser par endroits. "Sur les 6.200 km de routes, c’est près de la moitié du réseau qui est impacté" par les crues historiques de novembre, estimait le conseil départemental début décembre, avant que neige et verglas ne viennent aggraver encore la situation. Cinquante millions d'euros ont été débloqués en urgence. Mais les petites communes, qui doivent composer avec l’immédiateté de certains besoins, peinent à faire face.

"On a vraiment une chaussée qui a été rognée par le passage de l’eau, on ne peut pas laisser ça tel quel", témoigne Estelle Doutriaux, maire (SE) de Bourthes, 850 habitants. Réparer toutes les routes et les voiries de cette ville coûterait plus de 400.000 euros. Soit deux fois le budget annuel de la municipalité. "Je peux réussir à avoir 80% de ce montant en subventions, et encore, je n’en suis pas certaine du tout, mais les 20% à charge ? À notre échelle, ça fait encore beaucoup", détaille l’édile. Pour l’heure, les employés municipaux posent des plots, faute de mieux. "La neige peut reboucher les trous, après si une voiture tombe dedans, la commune est responsable", explique l’un d’eux.

Non loin de là, à Arques, un pont, devenu trop fragile, a dû être démoli. Il y a encore quelques jours, il reliait les deux berges du fleuve qui traverse la ville (et lui donne son nom). Le chantier devrait durer six mois. "Pour le déconstruire puis le reconstruire, ça nous fait une facture de 360.000 euros. Et là, on parle juste d’un ouvrage. J’ai 20 autres bâtiments de la commune qui sont touchés", se désole le maire (SE), Benoît Roussel.

En attendant, tout un lotissement de la ville n’est plus accessible que par un seul pont... interdit aux poids lourds, comme le camion-poubelle. Pour être ramassés, les déchets doivent être rapportés à l'entrée du pont. "D’habitude, je sortais mes poubelles devant chez moi. Tandis que maintenant, je dois venir jusqu’ici à pied, explique un riverain retraité. Je ne suis pas très loin, ce n’est pas une contrainte, mais bon… Quand même un peu (rires)." Plus problématique : le camion des pompiers ne passe pas non plus. En cas d'incendie, les secours ont donc mis au point un protocole d'urgence, avec une voiture passant tout juste entre les bornes placées à l’entrée et à la sortie. Sans tuyaux, ni grande échelle.