VIDÉO - Alpes-Maritimes : une voiture écrasée lors d'un spectaculaire éboulement

Un éboulement s'est produit dimanche en fin de journée sur une route de la vallée de la Tinée, dans les Alpes-Maritimes, à cause des variations de température anormales pour la saison. Des rochers sont tombés sur une voiture, ne faisant heureusement qu'un blessé léger. TF1 vous montre les images.

Une voiture bonne pour la casse, mais des dégâts essentiellement matériels. Voici la conséquence d'un éboulement spectaculaire, survenu dimanche en fin d'après-midi, sur une route de montagne entre Saint-Sauveur-sur-Tinée et Isola village (Alpes-Maritimes). "Ça ne me fait pas peur parce que je suis né là et je suis habitué à la vallée, il faut faire très attention", réagit un habitant dans le reportage de TF1 ci-dessus. "Il y a toujours des pierres, même des petites, vous pouvez toujours couper un pneu", prévient un autre.

Les blocs de pierre n'ont, heureusement, fait qu'un blessé léger. Et la circulation n'a pas été interrompue, contrairement à ce qui s'était passé après un autre éboulement survenu sur cette même route début novembre.

"On ne sait jamais quand ça va tomber"

La raison de ces chutes de pierres : des variations de température anormales pour la saison. "C'est très aléatoire en fonction des conditions climatiques. Surtout, là, on a eu un phénomène de dégel qui est anormal pour la saison, ce qui explique l'éboulement. Normalement, en plein hiver, on ne devrait pas avoir de dégel comme ça", souligne face à notre caméra Stéphane Émeric, chef d'exploitation des routes de la Tinée.

Toute la matinée, un géologue a sondé la falaise pour vérifier s'il fallait effectuer de nouvelles purges. En clair, provoquer d'autres éboulements. En dépit des 300 filets posés sur les pans de falaise les plus fragiles, il est impossible de savoir précisément où et quand auront lieu les futures chutes. "Si on sait que ça va tomber, on ne sait jamais quand ça va tomber, c'est fortement lié à des événements déclenchants qui sont difficiles à prévoir, une précipitation importante, des vibrations... le passage d'un animal peut envoyer un petit bloc", explique Marion Bost, directrice du Laboratoire Risque rocheux et ouvrages géotechniques de l'université Gustave Eiffel.

Les nouvelles précipitations prévues cette semaine pourraient encore fragiliser un peu plus le massif rocheux déjà fracturé.