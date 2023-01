VIDÉO - Plus de 50.000 PV en deux semaines : le "radar fou" flashait dans le mauvais sens

Au total, depuis le 10 janvier, le radar a flashé 1.000 fois plus que l'an dernier sur la même période. René, premier adjoint de la commune de Sargé-sur-Braye (Loir-et-Cher), où est installé le radar tourelle, a reçu quatre contraventions, une pour lui et trois pour son épouse. "45 euros et 1 point en moins à chaque fois, ça fait 190 euros et 4 points", calcule-t-il. Depuis, il surveille sa factrice tous les jours, car cette semaine, elle distribue encore des PV. Les radars tourelles n’émettant pas de flash visible, les habitants de la commune ne savent pas à quoi s'en tenir.

La préfecture reconnaît son erreur : le radar était tout simplement mal réglé. La mairie relaie les instructions et les contraventions vont être annulées. "Les personnes qui ont déjà payé les PV seront remboursées, et pour ceux qui n'ont pas encore payé, surtout qu'ils ne paient pas, ils auront un courrier qui leur expliquera comment faire", explique Martine Rousseau, la maire de Sargé-sur-Braye. Le "radar fou", quant à lui, est reconfiguré depuis lundi. Les excès de vitesse constatés sont donc de nouveau tout à fait valables.