"C'est aberrant !" : la colère d'un retraité contre les points d'apport des déchets

De plus en plus de villes suppriment les poubelles individuelles et changent les règles de la collecte des déchets. À Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence), certains habitants se retrouvent à devoir prendre leur voiture pour jeter leurs déchets. Une équipe de TF1 a suivi un retraité en colère.

Jusqu'ici, Jacques Mougin n'avait que quelques mètres à faire à pied pour jeter ses ordures ménagères. Désormais, deux à trois fois par semaine, sa voiture fait office de camion poubelle. Un nouveau rituel qui le met hors de lui. "C'est aberrant ! Avant, il y avait un camion poubelle qui faisait tout le monde. Maintenant, il va y avoir 200 voitures qui vont descendre pour mettre leurs poubelles ici. L'empreinte carbone, je ne sais pas s'ils y ont pensé", peste cet habitant de Forcalquier (Alpes-de-Haute-Provence). Le point d'apport volontaire le plus proche de chez Jacques est à 500 mètres en bas de chez lui. Des bacs flambant neufs qu'il juge par ailleurs "franchement pas pratiques". En plus, ajoute-t-il, ils "coûtent du temps et de l'argent à la population".

Car ces allers-retours en voiture ont effectivement un coût. Le voisin de Jacques, Roger, 85 ans, est soumis au même rituel depuis quelques semaines. "À mon âge, ( ) ça m'ennuie vraiment", soupire-t-il. Certains habitants de Forcalquier doivent désormais parcourir plus d'un kilomètre, car la mairie a supprimé les 700 bacs à roulettes de la ville.

À l'origine de cette décision, une étude alarmante qu'elle a réalisée, selon laquelle dans une poubelle type d'un habitant de la commune, jusqu'à 70% des déchets n'étaient pas triés. Avec les 40 points de collecte installés dans la ville, elle compte inciter ses administrés à se mettre aux normes. "Ceux qui prennent leur voiture, je les incite à essayer de mutualiser ça sur un autre déplacement, s'ils prennent leur voiture pour aller jeter les poubelles, ils la prennent certainement pour aller faire leurs courses aussi, nous explique le maire (DVD) David Gehant. On se rend compte, sur les territoires où ça a été implanté et qui ont plus d'expérience que nous, que très rapidement, les gens s'habituent".

Pour les plus âgés, une solution, temporaire, a finalement été mise en place : après inscription, des agents municipaux viendront chercher gratuitement les ordures ménagères au domicile des personnes de plus de 75 ans ou porteuses d'un handicap.