VIDÉO - "À devenir dingue" : elle dénonce les bruits de l'agriculteur voisin, il l'accuse de "harcèlement"

Les députés discutent ce lundi d'une proposition de loi transpartisane visant à limiter les querelles de voisinage à la campagne. Le but : éviter la multiplication des plaintes. Une équipe de TF1 a rencontré un agriculteur et une habitante d'un village du Puy-de-Dôme en plein conflit.

Les vaches. Les tracteurs. Et parfois même les odeurs. C'est aussi ça, le charme de nos campagnes. Et cela ne plaît pas à tout le monde. Comme à Montaigut-le-Blanc, petite commune française située dans le département du Puy-de-Dôme, en région Auvergne-Rhône-Alpes. Dans le reportage en tête de cet article, une équipe de TF1 se rend dans un lieu-dit on ne peut mieux baptisé : "Les Voisins".

Birgit, qui témoigne face à notre caméra, s'est installée dans ce lieu il y a 23 ans. Elle ne supporte plus les canons effaroucheurs, dont les détonations sont utilisées par les agriculteurs pour éloigner les volatiles et protéger ainsi leurs plantations. Ils retentissent dans les champs à côté de chez elle, l'un, explique-t-elle, "peut-être à 300 mètres" et l'autre "à 200 mètres" : "Toutes les cinq minutes, c'est à devenir dingue. Au bout d'une journée, mon fils était là aussi, j'ai craqué", dit-elle désespérée.

De l'autre côté se trouve Bruno, exploitant agricole, jugé trop bruyant à cause de ce mode d’effarouchement utilisé pour faire fuir les animaux qui pourraient nuire aux récoltes, notamment les oiseaux et petits animaux qui mangent les graines juste semées. Interrogé également dans notre reportage, il ne voit pas de solutions alternatives tant la survie de ses récoltes en dépend. "A 9h30, les pigeons ont fait leur boulot", explique-t-il. "C'est à la pointe du jour qu'il faut les effaroucher. On le vit très mal. Parce que pour moi, c'est du harcèlement moral. On vous harcèle continuellement, parce que vous faites tout pour faire bien et on vous fait comprendre que vous faites mal."

L’humour, meilleur remède pour désamorcer les tensions ?

Des querelles comme celles-ci, il en existe partout en France. Vous vous souvenez certainement du Coq Maurice en Charente-Maritime ou des grenouilles de Dordogne. Leurs chants irritaient les habitants d'à côté. Actuellement, 1300 procédures judiciaires sont en cours, selon le ministère de la Justice.

Face à ces affaires toujours plus nombreuses, les députés réfléchissent à mieux protéger les agriculteurs. Si une proposition de loi examinée ce lundi passe, les nouveaux habitants ne pourront plus engager de poursuite contre des nuisances d’une activité déjà existante. "Arrêtons d’embêter les Français qui, on va dire, travaillent au quotidien et respectons l’ensemble des activités économiques si elles-mêmes respectent la législation et la réglementation en vigueur", explique à TF1 Nicole Le Peih, députée Renaissance du Morbihan qui en est à l'origine.

TF1

En attendant, le village de Saint-Genest (Allier) pense avoir trouvé la solution. À chaque entrée de la ville, des panneaux annoncent la couleur avec beaucoup d’humour. Une méthode efficace : depuis leur installation, les plaintes ont totalement disparu. Un modèle qui pourrait inspirer ?